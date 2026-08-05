Siwan News विशनपुर में दो घरों को चोरों ने बनाया निशाना

Siwan News ककमहाराजगंज/जामो, एक प्रतिनिधि।महाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए...

Siwan News ककमहाराजगंज/जामो, एक प्रतिनिधि। जामो थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव में सोमवार की रात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया। चोर एक घर से करीब 30 हजार रुपये मूल्य का एंड्रॉयड मोबाइल, तीन हजार रुपये नकद व एक एलपीजी गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। वहीं, दूसरे घर में चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन परिजनों के जाग जाने व शोर मचाने पर चोर फरार हो गए।

घटना का समय और तरीका घटना के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात करीब 12 बजे के बाद बिजली कटने पर विशनपुर के पहाड़ी मांझी के परिवार के सभी सदस्य छत पर सोने चले गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोर घर के पिछले हिस्से से छत पर चढ़ गए। इसके बाद सीढ़ी के रास्ते आंगन में उतरकर घर में प्रवेश कर गए।

पहली चोरी का पता लगना मंगलवार की सुबह परिजनों की नजर बरामदे पर पड़ी तो वहां गैस सिलेंडर नहीं था। इसके बाद घर के अन्य सामान की जांच की गई तो मोबाइल व नकदी भी गायब मिला। तब परिजनों को चोरी की घटना की जानकारी हुई।

दूसरे घर में चोरी का प्रयास पहली वारदात के बाद चोर गांव के एक अन्य घर को निशाना बनाने पहुंचे। यहां मुख्य दरवाजे का ताला काटकर घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किए। इसी दौरान घर के लोगों की नींद खुल गई। परिजनों के शोर मचाने पर चोर मौके से फरार हो गए। इस कारण दूसरे घर में चोरी होने से बच गया। इधर, लगातार दो घरों को निशाना बनाए जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से गांव व आसपास के क्षेत्रों में रात्रि गश्ती बढ़ाने तथा चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है। जामो थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है, कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी。