Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News ट्रेन से भटके 13 वर्षीय किशोर को किया बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News सीवान में स्थानीय रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत एक भटके हुए 13 वर्षीय किशोर को सुरक्षित बरामद किया। किशोर कटिहार का निवासी है और गलती से ट्रेन में चढ़ गया था। रेलवे सुरक्षा बल ने उसके परिजनों से संपर्क कर उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया।

Siwan News ट्रेन से भटके 13 वर्षीय किशोर को किया बरामद

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। स्थानीय रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत एक भटके हुए 13 वर्षीय किशोर को सकुशल बरामद कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह कटिहार जिले के परानपुर थाना क्षेत्र के परानपुर बेलगाछी का रहने वाला है। इसका घर कटिहार रेलवे स्टेशन के पास है और वह गलती से ट्रेन में बैठ गया था, इसके कारण वह सीवान जंक्शन पहुंच गया। रेलवे सुरक्षा बल ने बताया कि 2 अगस्त को ट्रेन नंबर15909 अवध असम एक्सप्रेस की एस्कॉर्ट ड्यूटी के दौरान पार्टी कमांडर कांस्टेबल पलकधारी यादव व इनकी टीम को कोच में एक किशोर को लावारिस अवस्था पायी।

एस्कॉर्ट टीम ने किशोर को सुरक्षित स्थानीय आरपीएफ पोस्ट को सौंप दिया। किशोर के बताए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर इसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने बताया कि वह मुंबई में हैं और किशोर को लेने के लिए इसके मामा और चाचा को भेजा गया है। इस बीच सोमवार को आरपीएफ ने किशोर का सदर अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराने व आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News Siwan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।