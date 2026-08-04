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Siwan News मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News शहर में बढ़ी भीड़, जाम से लोग परेशानसीवान। के मुख्य बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ के कारण पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। स्टेशन रोड, दरबार सिनेमा रोड और अस्पताल मोड़ पर वाहनों की...

Siwan News मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन

Siwan News सीवान। एक प्राचीन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में जुटी रही। पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि समाज में भाईचारा और धार्मिक भावना मजबूत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी।

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