Siwan News सहयोग शिविर में सैकड़ों आवेदनों का निष्पादन
Siwan News भगवानपुर हाट के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए, जहां ग्रामीणों ने जॉब कार्ड, आय, जाति, निवास, जन्म-मौत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। अधिकारियों ने कई मामलों का समाधान मौके पर किया। लाभार्थियों को कबीर अंत्येष्टि योजना के चेक भी वितरित किए गए, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे गांवों में पहुंचा।
Siwan News भगवानपुर हाट। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जॉब कार्ड, आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य योजनाओं से जुड़े आवेदन दिए। अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया। लाभार्थियों को कबीर अंत्येष्टि योजना के चेक भी वितरित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अब सीधे गांवों तक पहुंचाया जा रहा है।
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