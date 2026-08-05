Siwan News कदम मोड़ पर बिजली संकट को लेकर प्रदर्शन,
Siwan News सीवान के कदम मोड़ पर लगातार बिजली आपूर्ति में बाधा के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और जाम समाप्त करवाया।
Siwan News सीवान। कदम मोड़ पर लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नाराज़ लोगों ने प्रदर्शन किया और कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया।
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