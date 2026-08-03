Siwan News कदम मोड़ पर बिजली संकट को लेकर प्रदर्शन
Siwan News सीवान में कदम मोड़ पर लोगों ने लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नाराज़ होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क जाम कर दी और नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की। सूचना मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया।
Siwan News सीवान। कदम मोड़ पर लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नाराज़ लोगों ने प्रदर्शन किया और कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया।
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