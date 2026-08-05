Siwan News सफाई कर्मियों की हड़ताल छठें दिन भी जारी : स्थिति बद से बदतर

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।महाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए...

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर परिषद कर्मियों व सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर 30 जुलाई से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार छठें दिन मंगलवार को भी जारी रही। पिछले छह दिनों से मोहल्ले से लेकर शहर तक में सफाई ठप्प होने व कचरा का उठाव नहीं होने से हालात बद से बदतर हो गया है। बताया जा रहा कि शहर समेत 45 वार्डों से प्रतिदिन 45 से अधिक गाड़ियां विभिन्न स्थानों से कचरे का उठाव करती हैं। इस हिसाब से छह सौ टन से अधिक कचरा पूरे नप क्षेत्र में जमा हो गया है।

सफाई कर्मियों की मांगें शहर समेत पूरे जिले में श्रावण का महीना व चेहल्लुम को लेकर लोग पूजा-पाठ व इबादत में जुटे हैं। मगर स्थिति यह है कि शहर में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण जगह-जगह कचरा जमा है। श्रावण में मंगलवार को शिवालय व मंदिरों में पूजा-अर्चना को पहुंचे लोग दुर्गंध व कचरा के सीलने से उठने वाली बदबू से आक्रोशित दिखे। शुक्ला टोली हनुमान मंदिर, शास्त्री नगर हनुमान मंदिर, लक्ष्मीपुर हनुमान मंदिर, डीएवी मोड़ के समीप हनुमान मंदिर के आस-पास कचरा गंदगी पसरी है। रास्ते पर झाड़ू नहीं लगने से अलग ही परेशानी है। वहीं, चेहल्लुम का पहलाम जुलूस मंगलवार को निकला, लेकिन चेहल्लुम अखाड़ा से पूर्व भी नया किला अग्रवाल टोली, चिकटोली, गोपालगंज मोड़, फतेहपुर बाईपास मोड़, डीएवी मोड़ समेत कई प्रमुख जगहों पर कचरे का ढेर जस का तस लगा रहा। हालांकि शांति वट वृक्ष के समीप सोमवार की शाम व मंगलवार को जुलूस निकलने से पूर्व कचरे का उठाव हुआ लेकिन बाकी जगहों पर स्थिति जस की तस बनी रही। पर्व-त्योहार के मौके पर हर तरफ फैली गंदगी से एक तरफ दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, वहीं, सोमवार को बारिश होने से जगह-जगह जमा कचरा पानीं में भिंगने से तेजी से सड़ने लगा। सड़न का आलम यह है कि दुर्गंध फैलने से लोगों का राह चलना मुश्किल है। सबसे बुरी स्थिति तो फुटपाथी दुकानदारों का है। बड़ी मस्जिद के पीछे, अस्पताल रोड, मालवीय चौक, गोपालगंज मोड़, डीएवी मोड़ आदि जगहों पर भरी गंदगी के बीच पिछले छह दिनों से फुटपाथी सब्जी विक्रेता अपनी दुकान लगा रहे हैं, और लोग मजबूरन वहां से हरी सब्जियां खरीद रहे हैं। यही स्थित सुबह-शाम चाय, नाश्ता, मिठाई, चाट-पकौड़े लगाने वाले फुटकर विक्रेताओं का है। लोगों का कहना है कि अब यदि हड़ताल यूं ही जारी रही तो संक्रमण फैलने से कोई रोक नहीं सकता।

प्रशासन की ज़िम्मेदारी जिला प्रशासन व नप प्रशासन करे वैकल्पिक व्यवस्था शहरवासी व समाज के विभिन्न वर्गों से तलुक्क रखने वाले प्रो. रीता कुमारी, डॉ. शरद चौधरी डॉ. सुधांशु शेखर त्रिपाठी, प्रो. हारुन शैलेन्द्र, शंकर पांडेय, आनंद प्रकाश, तप्ती वर्मा, प्रीति सर्राफ, रुपल आनंद, पंकज गुप्ता, रेहान सादिक, तहसिन किबरिया, उदय पांडेय, विद्युत सोनी आदि का कहना था कि सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर छह दिन से हड़ताल पर हैं। सफाई जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। बात जब घर से बाहर की सफाई से जुड़ा हो तो जिला प्रशासन व नगर परिषद का दायित्व बनता है कि वह वैकल्पिक व्यवस्था करे, यूं ही हाथ पर हाथ रख कर बैठने से क्या होने वाला है। लोगों ने बताया कि पर्व-त्योहर में धार्मिक स्थल से लेकर पूरे शहर में गंदगी का ढेर लगना क्या उचित है। आंदोलनरत कर्मियों को छोड़ नप प्रशासक को अतिरिक्त व्यवस्था कर सफाई शुरू करानी चाहिए नहीं तो बीमारी के साथ-साथ अब घर से भी निकलना मुश्किल हो जायेगा। आए दिन सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हैं। इससे शहर में गंदगी का अंबार लगता है, लेकिन प्रशासन हड़ताल खत्म होने का इंतजार करता है।

कचरे की बढ़ती समस्या मोहल्ले में कचरा नहीं उठने से फेंक रहे जहां-तहां शहर में अब तक 600 टन से अधिक कचरा जमा हो चुका है। शहर के फतेहपुर बाईपास मोड़, स्टेशन रोड, नया बाजार, गांधी मैदान, राजेन्द्र पथ, डीएवी मोड़, गोपालगंज मोड़, चिकटोली मोड़ समेत शहर के 45 वार्डों में जगह-जगह कचरे का ढेर लगा है। मोहल्ले में कचरा का उठाव नहीं होने से मजबूरन लोग मोहल्ले में इधर-उधर व सड़क किनारे खुलेआम कचरा फेंक रहे हैं। यही स्थिति मुख्य मार्ग स्थित दुकानदारों की है। दूसरी तरफ हड़ताली सफाई कर्मियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक उनकी तीन सूत्री मांगें पूरी नहीं होतीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि हमारी मांगें नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगी, सरकार हमारी मांगों को लंबे समय से अनदेखी कर रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।