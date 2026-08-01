Siwan News चेहल्लुम के जुलूस में पूर्व से निर्धारित पारंपरिक रुटों का होगा पालन

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजनसीवान। एक प्राचीन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में जुटी...

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। मोहर्रम के चालिसवें दिन मनाए जाने वाले चेहल्लुम पर्व को लेकर शहर समेत जिले में अखाड़ा समितियों व प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। शहर समेत जिले भर में 3 अगस्त सोमवार की रात को गवारा जबकि 4 अगस्त मंगलवार को दिन में चेहल्लुम का पहलाम जुलूस अखाड़ा पारंपरिक रूप से निकलेगा।

परिषद की बैठक इसी क्रम में प्रशासनिक स्तर पर तैयारी के सिलसिले में शांति समिति की बैठक कर शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी सौहार्द के साथ चेहल्लुम पर्व मनाने की जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत सदर एसडीओ कार्यालय में शांतिपूर्ण व भाईचारे के साथ चेहल्लुम का पर्व मनाए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य चेहल्लुम के त्योहार को शांति पूर्ण संपन्न कराना है।

जुलूस और सुरक्षा संबंधी निर्देश सदर एसडीओ ने जुलूस के ​रूट का निर्धारण पहले से निर्धारित व पारंपरिक रूटों का पालन पहले दिए गए निर्देश के अनुसार करने को कहा, ताकि किसी भी तरह का विवाद न हो। उन्होंने बताया कि अखाड़ा जुलूस में सुरक्षा के मद्देनजर दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारियों व अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

सोशल मीडिया पर निगरानी एसडीओ ने सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ अफवाहें फैलाने वालों व शांति भंग करने की कोशिश करने वाले असमाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखे जाने की चेतावनी दी। चेहल्लुम के जुलूस के रास्तों में बिजली के लटके तारों को दुरुस्त करने, साफ-सफाई, पेयजल व आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखे जाने की बात कही। बैठक में शांति समिति के सदस्यों व प्रबुद्ध जनों से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई, साथ ही किसी भी छोटी-मोटी घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने की अपील की गई। बैठक में केन्द्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष व शांति समिति के सदस्य बबलू साह, सदस्य प्रमील कुमार गोप, लीलावती गिरि, मो. कलीम, सलीम सिद्दीकी पिंकू व अमित कुमार आदि मौजूद थे।