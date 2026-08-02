Siwan News एसपी ने बाबा हंसनाथ मंदिर का किया निरीक्षण
Siwan News गुठनी के सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर का श्रावणी मेला से पहले एसपी पूरन कुमार झा ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए तैयारी का निर्देश दिया गया। ड्रॉप गेट, CCTV कैमरे, और अन्य सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया गया। महंथ अरविंद गिरी ने एसपी का अनुग्रह दिया।
Siwan News गुठनी। सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर का श्रावणी मेला को लेकर एसपी पूरन कुमार झा ने निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है। सोमवार को आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पर निगरानी रखने का एसडीपीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को पूरी तरह तैयारी रहने का निर्देश है। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान ड्रॉप गेट का निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर में पर्याप्त रौशनी, गर्भ गृह में हवादार व्यवस्था, मजिस्ट्रेट की तैनाती, भीड़ को नियंत्रित करने, सीसीटीवी कैमरों को सही करने के निर्देश दिए। महंथ अरविंद गिरी उर्फ राजू गिरी ने उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। अरघा से ही जलाभिषेक किया जाएगा।
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