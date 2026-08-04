Siwan News जीरादेई में में प्रशांत की जीत का जश्न

Siwan News गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद के पैतृक क्षेत्र में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न मनाया गया। डा कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि इस जीत से बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी।

Siwan News जीरादेई , एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय में गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा राजेंद्र प्रसाद के पैतृक क्षेत्र में बांकीपुर विधान सभा के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर गर्मजोशी के साथ जश्न मनाया गया । प्रवर्तक विहार श्रीकृष्ण पुरम विजयीपुर में मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए प्रशांत किशोर को शुभकामना दी गई ।

प्रशांत किशोर की जीत का महत्व जनसुराज के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी डा कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत बिहार में विकास की नयी गथा लिखेगा तथा सदन में मुद्दों की बात होगी। डा सिंह ने बताया कि सिवान और जीरादेई से प्रशांत किशोर का बहुत लगाव है यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की पहली जनसुराज की समिति का निर्माण जून 2022 में जीरादेई में बनाया उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को भीतरहवा गांधी आश्रम से पैदल यात्रा आरम्भ किए थे।

आभार प्रकट करते हुए 20 फरवरी 2026 को प्रवर्तक विहार श्रीकृष्ण पुरम विजयीपुर के उद्घाटन समारोह सह भोज में शरीक हुए थे । डा सिंह ने बांके पुर विधानसभा के महान मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप एक विधायक का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य को नेता के रूप में चुनाव किया है तथा बिहार में नई राजनीति की शुरुआत का श्रेय बांके पुर के बुद्धिजीवी व महान मतदाता को जाता है । इस मौके पर किसान प्रकोष्ठ के वरीय अधिवक्ता इष्ट देव तिवारी , जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह, जिला प्रति प्रवक्ता सह अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ,प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह, प्रशांत कुमार ,युवा प्रखंड अध्यक्ष राजन उर्फ शालू कुमार ,नुरूल होदा, राजीव राजन पांडेय ,इजरायल अंसारी , डा सतीश राम ,उपाध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव,अर्चना सिन्हा , आरती सिंह ,नीतू श्रीवास्तव ,वंदना सिन्हा,घनश्याम सिन्हा,अंगद खरवार ,राम कुमार दुबे ,शंभू सिंह ,दिनेश पाठक ,आदि ने बधाई दी।