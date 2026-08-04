Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News जीरादेई में में प्रशांत की जीत का जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद के पैतृक क्षेत्र में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न मनाया गया। डा कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि इस जीत से बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी।

Siwan News जीरादेई में में प्रशांत की जीत का जश्न

Siwan News जीरादेई , एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय में गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा राजेंद्र प्रसाद के पैतृक क्षेत्र में बांकीपुर विधान सभा के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर गर्मजोशी के साथ जश्न मनाया गया । प्रवर्तक विहार श्रीकृष्ण पुरम विजयीपुर में मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए प्रशांत किशोर को शुभकामना दी गई ।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर का अगला टारगेट क्या है, बिहार के 242 विधायकों पर भी डालेंगे प्रेशर

प्रशांत किशोर की जीत का महत्व

जनसुराज के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी डा कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत बिहार में विकास की नयी गथा लिखेगा तथा सदन में मुद्दों की बात होगी। डा सिंह ने बताया कि सिवान और जीरादेई से प्रशांत किशोर का बहुत लगाव है यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की पहली जनसुराज की समिति का निर्माण जून 2022 में जीरादेई में बनाया उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को भीतरहवा गांधी आश्रम से पैदल यात्रा आरम्भ किए थे।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद पीएम मोदी से मिले नीतीश, ललन सिंह और संजय झा भी साथ

आभार प्रकट करते हुए

20 फरवरी 2026 को प्रवर्तक विहार श्रीकृष्ण पुरम विजयीपुर के उद्घाटन समारोह सह भोज में शरीक हुए थे । डा सिंह ने बांके पुर विधानसभा के महान मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप एक विधायक का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य को नेता के रूप में चुनाव किया है तथा बिहार में नई राजनीति की शुरुआत का श्रेय बांके पुर के बुद्धिजीवी व महान मतदाता को जाता है । इस मौके पर किसान प्रकोष्ठ के वरीय अधिवक्ता इष्ट देव तिवारी , जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह, जिला प्रति प्रवक्ता सह अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ,प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह, प्रशांत कुमार ,युवा प्रखंड अध्यक्ष राजन उर्फ शालू कुमार ,नुरूल होदा, राजीव राजन पांडेय ,इजरायल अंसारी , डा सतीश राम ,उपाध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव,अर्चना सिन्हा , आरती सिंह ,नीतू श्रीवास्तव ,वंदना सिन्हा,घनश्याम सिन्हा,अंगद खरवार ,राम कुमार दुबे ,शंभू सिंह ,दिनेश पाठक ,आदि ने बधाई दी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रशांत किशोर ने किस विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल की?
प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल की।
ये भी पढ़ें:बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के 5 कारण, कैसे टूटा नितिन नवीन और बीजेपी का गढ़?
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Prashant Kishor Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।