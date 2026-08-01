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Siwan News गुठनी: कृषि फॉर्म की बिजली सप्लाई कटने से फसलों के बीज की खेती सूखने के कगार पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गुठनी में कृषि फार्म की बिजली सप्लाई कटने से बीजों की खेती सूखने के कगार पर है। बिजली कंपनी ने भवन निर्माण कार्य के कारण सप्लाई बंद की थी, लेकिन छह महीने बाद भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। सिंचाई में कमी से कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बर्बाद होने की संभावना है।

Siwan News गुठनी: कृषि फॉर्म की बिजली सप्लाई कटने से फसलों के बीज की खेती सूखने के कगार पर

Siwan News गुठनी: कृषि फॉर्म की बिजली सप्लाई कटने से फसलों के बीज की खेती सूखने के कगार पर : मॉर्डन भवन निर्माण कार्य को लेकर बिजली कंपनी ने सप्लाई को किया था बंद : कृषि विभाग द्वारा 06 महीने से लगातार किया जा रहा है पत्रकार, कई बीजों की खेती सूखने के कगार पर फोटो कैप्शन गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि फार्म में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाने से कई तरह की खेती सूखने के कगार पर पहुंच गई है। जिससे राज्य सरकार को काफी नुकसान होने की उम्मीद है।

बिजली सप्लाई में दिक्कतें

कृषि विभाग के प्रक्षेत्र प्रभारी गुठनी नित्यानंद तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय में बन रहे मॉडर्न भवन के कारण बिजली कंपनी ने कृषि फार्म का बिजली सप्लाई काट दिया था। और कृषि विभाग को बताया था कि इसको अल्टरनेट व्यवस्था के तहत कृषि फार्म को बिजली सप्लाई दी जाएगी। जबकि भवन निर्माण हो जाने के बाद इसे दूसरे रूट से बिजली सप्लाई मिलने लगेगी। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी बिजली कंपनी द्वारा कृषि फार्म को ना तो अल्टरनेट व्यवस्था के तहत बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और नहीं किसी तरह की सप्लाई को चालू किया गया। प्रक्षेत्र प्रभारी ने बताया कि कृषि प्रक्षेत्र गुठनी में बीज उत्पादन के लिए कोदो 1 हेक्टेयर, मडुआ 1 हेक्टेयर, धान 2 हेक्टेयर और कुलथी 1 हेक्टेयर का बीज भूमि में लगाई गई है। जिसका बीज गुणवत्ता और जांच के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई एजेंसियों को भेजी जाती है। लेकिन बिजली नहीं रहने से जहां सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजना भी बर्बाद होने के कगार पर है।

शिकायतों का समाधान

कृषि विभाग के प्रक्षेत्र प्रभारी नित्यानंद तिवारी ने बताया कि बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए विभाग को लिखित और मौखिक रूप से कई बार शिकायत भी की गई। लेकिन विभाग की मनमानी और लापरवाही से कृषि फार्म को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहली बार कई फसलों के बीजों की खेती विभाग द्वारा की गई है। जो सिंचाई के अभाव में सूखने के कगार पर है। लगातार पंपसेट चलाकर बीजों को बचाया जा रहा है।

बिजली कंपनी का बयान

क्या कहते बिजली कंपनी के जेई ============================ जेई अवनीश सिंह ने बताया कि इसके लिए भवन निर्माण के जेई और संवेदक से संपर्क किया गया है। भवन निर्माण की वजह से बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई है।

सामान्य प्रश्न

गुठनी में बिजली सप्लाई क्यों कट गई?
गुठनी में बिजली सप्लाई मॉडर्न भवन निर्माण कार्य के कारण कट गई।
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