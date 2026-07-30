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Siwan News पियाउर के वार्ड 4 में 12 दिनों से बिजली ठप, लोगों में गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हसनपुरा के पियाउर पंचायत के वार्ड संख्या-4 में पिछले 12 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने बेहतर ट्रांसफार्मर और नई तारों की मांग की है। पिछले 12 दिनों से तकनीकी खराबियों के कारण बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है।

Siwan News पियाउर के वार्ड 4 में 12 दिनों से बिजली ठप, लोगों में गुस्सा

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। प्रखंड की पियाउर पंचायत के वार्ड संख्या-4 में पिछले 12 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने विद्युत कार्यकारी अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीवान को आवेदन देकर अविलंब बिजली बहाल करने, अधिक क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने तथा जर्जर तार बदलने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड में लगा 63 केवीए का ट्रांसफार्मर करीब 300 से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कर रहा है। अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुका है।

बिजली आपूर्ति की स्थिति

इसके अलावा बिजली के तार और अन्य उपकरण भी काफी पुराने और जर्जर हैं, जिससे आए दिन तकनीकी खराबियां उत्पन्न होती रहती हैं। इस बार खराबी के बाद पिछले 12 दिनों से पूरे वार्ड की बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली नहीं रहने से भीषण गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। घरों में पंखे और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े हैं। वहीं, मोटर से जलापूर्ति नहीं होने के कारण पेयजल संकट भी गहरा गया है। लोगों को दूर-दराज से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय बिजली अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई और नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया, तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। ग्रामीणों ने विभाग से शीघ्र कार्रवाई कर क्षेत्र में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए क्या मांग की है?
ग्रामीणों ने अविलंब बिजली बहाल करने, अधिक क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने तथा जर्जर तार बदलने की मांग की है।
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