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Siwan News बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बड़हरिया में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली नहीं आने से पानी की आपूर्ति और घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग से सुधार की मांग की है।

Siwan News बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराजगी

Siwan News बड़हरिया। लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली नहीं मिलने से पेयजल आपूर्ति और घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग से आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

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