Siwan News बिजली कंपनी ने चलाया मेंटेनेंस कार्य, आपूर्ति होगी बेहतर
Siwan News बड़हरिया-सीवान मुख्य मार्ग पर सुरक्षित बिजली आपूर्ति के लिए बिजली विभाग ने विशेष मेंटेनेंस कार्य किया। बिजली के तारों के करीब आ गए पेड़ों की टहनियों को काटकर हटाया गया। इस प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज और निरंतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। मेन्टेनेंस के दौरान बिजली आपूर्ति स्थगित रखी गई थी।
Siwan News बड़हरिया। बड़हरिया-सीवान मुख्य मार्ग पर निर्बाध एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग द्वारा विशेष मेंटेनेंस कार्य चलाया गया। इस अभियान के तहत बिजली के तारों के समीप आईं पेड़ की टहनियों और डालियों को काटकर हटाया गया। जेई विकास चतुर्वेदी और प्रवेक्षक अनूप मिश्रा ने बताया कि मुख्य मार्ग के किनारे लगे पेड़ों की शाखाएं हाई-टेंशन और एलटी तारों के काफी करीब आ गई थीं। इसके कारण आंधी, बारिश या तेज हवाओं के दौरान तारों के आपस में टकराने, शॉर्ट-सर्किट होने और लाइन ट्रिप करने की समस्या बनी रहती थी।मेंटेनेंस कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक बिजली आपूर्ति स्थगित रखी गई थी।
तारों से सटे पेड़ों की छंटाई पूरी होने के तुरंत बाद लाइन को री-स्टोर कर विद्युत प्रवाह सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया। विभाग के अनुसार, इस मेंटेनेंस से क्षेत्र में बार-बार होने वाले फॉल्ट से मुक्ति मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज व निरंतर बिजली आपूर्ति प्राप्त होगी। मौके पर जामो विभाग के प्रवेक्षक अनूप मिश्रा ने मेंटेनेंस कार्य की प्रगति को देखते रहे।
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