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Siwan News सात दिन से उप डाकघर दोन की सेवाएं ठप, उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली के दोन उप डाकघर में पिछले सात दिनों से सभी प्रकार की सेवाएं ठप पड़ी हैं। सर्वर और बिजली की कमी के कारण ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरडी खाताधारकों को विलंब शुल्क का डर सता रहा है। पोस्टमास्टर ने बताया कि बिजली बिल की वजह से कनेक्शन काट दिया गया है।

Siwan News सात दिन से उप डाकघर दोन की सेवाएं ठप, उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

Siwan News दरौली, एक संवाददाता। दोन उप डाकघर में पिछले सात दिनों से सभी प्रकार की सेवाएं ठप पड़ी हैं। जमा-निकासी, स्पीड पोस्ट, आरडी खाते में राशि जमा करने सहित अन्य डाक सेवाएं प्रभावित होने से प्रतिदिन दर्जनों उपभोक्ताओं को बिना काम कराए लौटना पड़ रहा है।

सेवाओं की ठप स्थिति

आरडी खाताधारकों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि समय पर किस्त जमा नहीं होने से उन्हें विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं कार्यालय के कर्मचारी दिनभर सर्वर चालू होने का इंतजार करते रहते हैं। दूर-दराज से आने वाले ग्राहकों को डाक कर्मचारी बिजली का नहीं होने का बात बता कर वापस लौटा देते हैं।

ग्राहक और कर्मचारी के बीच नोकझोंक

इस तरह से ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है, जिससे आए दिन कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच नोकझोंक की स्थिति भी बन रही है। दोन के सन्तोष ने बताय की बेटी का सुकन्या खोलना है जबकि बिजली का नहीं होना व सर्वर खराब रहने के कारण खाता नहीं खुल सका है। मुकेश कुमार ने बताया कि वे अपने बचत खाते से राशि निकालने आए थे, लेकिन बिजली नहीं होने व सर्वर ठप रहने के कारण उन्हें बिना पैसा निकाले वापस लौटना पड़ा।

महत्वपूर्ण पत्रों का आभाव

वहीं लोगों का कहना है कि पोस्टल असिटेंट का नहीं रहने से बुधवार, गुरुवार शुक्रवार को डाक नहीं कटने के कारण महत्वपूर्ण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज नही मिलने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का काम समय से नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में पोस्टमास्टर वीरेंद्र साह गोंड़ का कहना है कि बिजली बिल अधिक होने से बिजली कम्पनी कनेक्शन को काट दिया है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दे दी गई है। टेम्पररी में जेनेरेटर से काम किया जाता है।

सामान्य प्रश्न

दोन उप डाकघर में सेवाएं क्यों ठप पड़ी हैं?
दोन उप डाकघर में बिजली कटने और सर्वर की समस्या के चलते सेवाएं ठप पड़ी हैं।
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