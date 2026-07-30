Siwan News दरौंदा में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, चार युवक गिरफ्तार

Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। स्थानीय थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन फरार हैं। आरोपित लोगों के वीडियो बनाकर फिरौती मांगते थे। कार्रवाई थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।

Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। स्थानीय थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान के दौरान की गई।

आरोपितों की विधि उन्होंने कहा कि आरोपित पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से दोस्ती करते थे। इसके बाद मिलने के बहाने उन्हें सुनसान स्थान या किसी मकान पर बुलाकर जान से मारने की धमकी देते हुए निर्वस्त्र कर वीडियो बना लेते थे। आरोपित पीड़ितों के मोबाइल से संपर्क सूची भी अपने कब्जे में ले लेते थे और रुपये नहीं देने पर आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो सभी परिचितों को भेजने की धमकी देकर वसूली करते थे। लोक-लाज के डर से अधिकांश पीड़ित शिकायत नहीं कर पाते थे। प्रारंभिक जांच में यह एक संगठित गिरोह का मामला सामने आया है।

गिरफ्तार आरोपितों की जानकारी गिरफ्तार आरोपितों में सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के विकास कुमार (19 वर्ष), एजाज अली (20वर्ष), प्रकाश विद्यार्थी (19वर्ष) तथा साहिल अंसारी (19वर्ष) शामिल हैं। जबकि तीन अभी फरार है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व दरौंदा थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने किया। टीम में पुलिस पदाधिकारी मोहन कुमार निराला, सूर्य कुमार, विवेक कुमार, डिम्पल कुमारी, जयप्रकाश सिंह, धनंजय कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। गिरफ्तार सभी आरोपितों से पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।