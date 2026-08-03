Siwan News पुराने घर से 175 पैकेट देसी शराब बरामद, प्राथमिकी दर्ज
Siwan News गोपालपुर, निज संवाददाता। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पुलिस ने एक पुराने मकान से 35 लीटर देसी शराब बरामद की। मामले में मकान मालिक के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
Siwan News गोपालपुर, निज संवाददाता। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक पुराने मकान से 35 लीटर देसी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 175 पैकेट देसी शराब जब्त की। मामले में मकान मालिक के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
छापेमारी की जानकारी
पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई की अहले सुबह गोपालपुर गांव निवासी प्रभु चौधरी के पुराने मकान में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान मकान में छिपाकर रखे गए तीन कार्टन और एक काले रंग के थैले से कुल 175 पैकेट देसी शराब बरामद हुई।
कानूनी कार्रवाई
जब्त शराब की कुल मात्रा 35 लीटर आंकी गई है। छापेमारी के बाद पुलिस ने शराब को जब्त कर थाना लाया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद प्रभु चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद शराब किस उद्देश्य से रखी गई थी तथा इसके कारोबार में अन्य लोगों की संलिप्तता तो नहीं है।
शराबबंदी कानून का कार्यान्वयन
हुसैनगंज थाना पुलिस ने बताया कि जिले में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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