Siwan News पुराने घर से 175 पैकेट देसी शराब बरामद, प्राथमिकी दर्ज
Siwan News गोपालपुर गांव में एक पुराने मकान से पुलिस ने 175 पैकेट देसी शराब बरामद किए हैं, जिनकी कुल मात्रा 35 लीटर है। मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। यह छापेमारी 31 जुलाई की सुबह गुप्त सूचना पर की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Siwan News गोपालपुर, निज संवाददाता। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव स्थित एक पुराने मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 175 पैकेट देसी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कुल मात्रा 35 लीटर बताई गई है। मामले में पुलिस ने मकान मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई की अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर गांव स्थित प्रभु चौधरी के पुराने मकान में छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान घर में छिपाकर रखे गए तीन कार्टन एवं एक काले थैले से कुल 175 पैकेट देसी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कुल मात्रा 35 लीटर आंकी गई है।
हुसैनगंज थाना पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर लिया है तथा प्रभु चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच में जुटी हुई है।
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