Siwan News अतरसुआ में 163 लीटर अवैध शराब बरामद
Siwan News पचरुखी, एक संवाददाता। महाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंद
Siwan News पचरुखी, एक संवाददाता। जिले में अवैध शराक के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सराय थाना की पुलिस सोमवार की देर शाम बड़े पैमाने पर शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अतरसुहा गांव के समीप छापेमारी कर कुल 163 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। बरामद की गई शराब में 156 लीटर देशी महुआ शराब व 8 लीटर अंग्रेजी शराब शामिल है। हालांकि, पुलिस बल को आता देख शराब धंधेबाज मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। थानाध्यक्ष विकास कुमार बिट्टू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूरी खेप को जब्त कर सराय थाने लायी।
पुलिस कारोबार में शामिल धंधेबाज की पहचान में जुट गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा।
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