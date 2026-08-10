Siwan News साइबर ठगी के 40 पीड़ितों को पुलिस ने वापस कराए 5.71 लाख रुपये

Siwan News सीवान, पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाते हुए 40 साइबर ठगी के शिकार लोगों को 5 लाख 71 हजार रुपये की ठगी गई राशि वापस कराई है। ऑनलाइन नौकरी के नाम पर ठगी से बचाव के लिए पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने को कहा है।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। साइबर अपराध के खिलाफ जिले की पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में साइबर थाना ने धन वापसी प्रक्रिया के माध्यम से साइबर ठगी के शिकार 40 लोगों को बड़ी राहत दिलाई है। पुलिस द्वारा 20 जुलाई 2026 से अब तक की गई कार्रवाई में पीड़ितों की 5 लाख 71 हजार रुपये की ठगी गई राशि वापस कराई गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर ठगी के शिकार लोगों को आर्थिक राहत मिली है। पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, साइबर अपराध की शिकायत मिलने के बाद पीड़ितों से प्राप्त विवरण के आधार पर संबंधित लेन-देन की जांच की जाती है। समय पर शिकायत मिलने पर ठगी की रकम को रोकने और इसे पीड़ित के खाते में वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की अपील पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव को लेकर लोगों को अपने बैंक खाते, पासवर्ड, पहचान संबंधी जानकारी सहित अन्य गोपनीय विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी है। संदिग्ध संदेश, ई-मेल या अनजान संपर्क से भेजे गए लिंक और संलग्न सामग्री पर क्लिक नहीं करने को कहा गया है। किसी भी लेन-देन से पहले प्राप्तकर्ता की पूरी तरह पुष्टि करने की भी अपील की गई है।

साइबर ठगी होने पर पीड़ित घबराएं नहीं पुलिस ने कहा कि साइबर ठगी होने पर पीड़ित घबराएं नहीं और तत्काल साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही संबंधित थाना में भी सूचना दें। पुलिस का कहना है कि समय पर सूचना मिलने से ठगी की राशि को रोकने और पीड़ित को वापस कराने की संभावना बढ़ जाती है। साइबर अपराध से बचाव के लिए पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है।

ऑनलाइन नौकरी के नाम पर ठगी से रहें सावधान पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी के नाम पर होने वाली साइबर ठगी को लेकर भी लोगों को जागरूक किया है। पुलिस के अनुसार ठग बेरोजगार युवाओं, विद्यार्थियों व बुजुर्गों को आकर्षक नौकरी, अधिक वेतन और घर बैठे आसान काम का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद पंजीकरण, प्रशिक्षण, सुरक्षा राशि या अन्य शुल्क के नाम पर रुपये की मांग की जाती है। कई मामलों में ठग नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से व्यक्तिगत और बैंकिंग संबंधी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। पुलिस ने लोगों से कहा है कि किसी भी नौकरी के प्रस्ताव पर भरोसा करने से पहले कंपनी और इसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव की पूरी जानकारी की जांच करें। सरकारी नौकरी या अन्य नियुक्तियों के लिए विश्वसनीय और अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करें। किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर नौकरी के लिए अग्रिम शुल्क जमा नहीं करें。