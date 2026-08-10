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Siwan News ऑपरेशन मुस्कान के तहत 70 बरामद मोबाइल फोन लोगों को लौटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 70 चोरी व गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 12.50 लाख रुपये है। एसपी पूरन कुमार झा ने बरामद मोबाइल फोन लोगों को लौटाए। पुलिस ने टेक्निकल अनुसंधान से मोबाइल की पहचान कर उन्हें वापस किया। नागरिकों से चोरी की सूचना देने की अपील की गई है।

Siwan News ऑपरेशन मुस्कान के तहत 70 बरामद मोबाइल फोन लोगों को लौटाया

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले में चोरी व गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विभिन्न मामलों में गुम व चोरी हुए 70 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत करीब 12.50 लाख रुपये बताई गई है।

सफलता की घोषणा

रविवार को कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसपी पूरन कुमार झा ने बरामद मोबाइल फोन लोगों को सौंपा। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। पुलिस के अनुसार, मोबाइल फोन गुम होने व चोरी होने की शिकायतों के आधार पर तकनीकी अनुसंधान और अन्य माध्यमों से इनकी पहचान व बरामदगी की कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम की मेहनत

पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए अलग-अलग स्थानों से मोबाइल फोन बरामद किए। सत्यापन के बाद संबंधित मोबाइल के खरीदारों की पहचान की गई और इन्हें फोन वापस किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ‘ऑपरेशन मुस्कान’ का उद्देश्य गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को तकनीकी माध्यमों से बरामद कर लोगों तक पहुंचाना है। इससे लोगों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलने के साथ पुलिस के प्रति इनका विश्वास भी मजबूत हो रहा है।

नागरिकों से अपील

नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम या चोरी होने की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ताकि तकनीकी जांच के माध्यम से मोबाइल की बरामदगी की जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ऑपरेशन मुस्कान का लक्ष्य क्या है?
ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को तकनीकी माध्यमों से बरामद कर लोगों तक पहुंचाना है।
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