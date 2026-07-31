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Siwan News पुलिस की छापेमारी में शराब बरामद, धंधेबाज फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News भगवानपुर हाट में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के बड़ा खेप की छापेमारी की। संचालक भागने में सफल रहे, लेकिन 69.12 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। तीन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें एक का नाव साल 2024 में जहरीली शराब कांड में आरोप है।

Siwan News पुलिस की छापेमारी में शराब बरामद, धंधेबाज फरार

Siwan News भगवानपुर हाट, एसं। थाना क्षेत्र के सोंधानी बाजार से आगे बांसफोर टोला के समीप बिक्री के लिए शराब का बड़ा खेप उतारने की गुप्त सूचना मिलने पर बुधवार की शाम पुलिस टीम ने छापेमारी की। लेकिन पुलिस के पहुंचने की भनक लगते हीं धंधेबाज आठ पेटी अंग्रेजी शराब छोड़ कर भागने में सफल रहे। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि बरामद शराब 180 एमएल का ऑफिसर च्वाइस है, जिसकी कुल मात्रा 69.12 लीटर है। उन्होंने बताया कि इस मामले में फरार तीनों धंधेबाज पड़ोस के गांव सारण जिले के ब्राहिमपुर गांव के जीतू कुमार, लालबाबू साह एवं रविन्द्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है।

उन्होंने बताया कि रविन्द्र कुमार वर्ष 2024 में मशरक थाना क्षेत्र में हुई जहरीली शराब कांड में आरोपित है।

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