Siwan News चौबीस घंटे में 26 अभियुक्त गिरफ्तार, 39 वारंट व सात कुर्की का निष्पादन
Siwan News सीवान में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें पिछले 24 घंटे में 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 39 वारंटों का निष्पादन किया तथा 195.920 लीटर अवैध शराब बरामद की। अभियान में 3 वाहन जब्त हुए और कुल 71 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले में अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान 39 वारंटों का निष्पादन व सात कुर्की की कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 26 अभियुक्तों में 13 आरोपी शराब से जुड़े मामलों में पकड़े गए हैं। इसके अलावा छह वारंटी, हत्या के प्रयास के एक आरोपी, पॉक्सो एक्ट के चार आरोपी, अपहरण के एक आरोपी व अन्य कांड के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 195.920 लीटर अवैध शराब भी बरामद की। साथ ही, तीन दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया। अभियान के क्रम में विभिन्न मामलों में कुल 71 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब के कारोबार पर रोक व लंबित वारंटों के निष्पादन के लिए जिलेभर में लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है।
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