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Siwan News श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसपी ने हटवाया जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News श्रावणी मेले के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच, पुलिस अधीक्षक ने रसूलपुर-महेंद्रनाथ मंदिर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई।

Siwan News श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसपी ने हटवाया जाम

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को रसूलपुर-महेंद्रनाथ मंदिर मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर उत्पन्न जाम को तत्काल हटवाकर श्रद्धालुओं को राहत दिलाई। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिया कि पूरे मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक स्वयं सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था का संचालन करते नजर आए। इन्होंने भीड़ प्रबंधन व वाहनों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेले के दौरान यातायात नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

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