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Siwan News 44 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News पचरुखी थाने की पुलिस ने हरपुर गांव में अवैध शराब की तस्करी करने वाले बाबूलाल साह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी में 35 लीटर देसी और 9 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने दो अन्य लोगों को भी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में पकड़ा। थानाध्यक्ष ने ऐसे मामलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया।

Siwan News 44 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, दो गिरफ्तार

Siwan News ​पचरुखी, एक संवाददाता। थाने की पुलिस ने मंगलवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हरपुर गांव से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक धंधेबाज को पकड़ा है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 35 लीटर देसी और 9 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान हरपुर गांव निवासी बाबूलाल साह के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर से अवैध शराब का कारोबार संचालित कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और शराब की खेप जब्त कर आरोपी को दबोच लिया।

गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी बाबूलाल साह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ​इसके अलावा, पुलिस ने क्षेत्र में गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार और सेवन के खिलाफ पुलिस का यह अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा।

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