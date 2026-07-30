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Siwan News वायरल वीडियो को पुलिस ने बताया गलत, अफवाहों से बचने की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान पुलिस ने वायरल हो रहे एक वीडियो को भ्रामक और तथ्यहीन बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है। वीडियो को सीवान के नीट अभ्यर्थियों के विरोध-प्रदर्शन से जोड़ा गया था, जबकि इसका जिले से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बिना सत्यापन के सामग्री साझा न करें।

Siwan News वायरल वीडियो को पुलिस ने बताया गलत, अफवाहों से बचने की अपील

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर जिले की पुलिस ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए इसे भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिस वीडियो को हाल ही में सीवान जिले में नीट अभ्यर्थियों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का बताया जा रहा है, इसका सीवान जिले से कोई संबंध नहीं है।

पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो गलत दावे के साथ साझा किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह दावा पूरी तरह गलत पाया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना सत्यापन के किसी भी वीडियो, फोटो या संदेश को सोशल मीडिया पर साझा न करें, क्योंकि इससे भ्रम और अफवाह फैल सकती है।

कानूनी कार्रवाई

इस मामले में स्थानीय साइबर थाने में कांड दर्ज कर विधि-सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली सामग्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे पोस्ट, वीडियो या संदेश, जो समाज में भ्रम या तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुलिस ने वायरल वीडियो के बारे में क्या कहा?
पुलिस ने वायरल वीडियो को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है और स्पष्ट किया है कि इसका सीवान जिले से कोई संबंध नहीं है।
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