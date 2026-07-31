Siwan News सरैया पुल के पास 179 पीस देसी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार
Siwan News एमएच नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरैया पुल के पास से एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया। 200 एमएल की 179 पीस 'बंटी बबली' देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अभियान अवैध शराब के खिलाफ जारी रहेगा।
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। एमएच नगर थाना पुलिस ने गुरुवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सरैया पुल के पास से एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया। वहीं इस दौरान यूपी निर्मित 200 एमएल की कुल 179 पीस 'बंटी बबली' देसी शराब बरामद की गई।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पटेल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सरैया पुल के पास एक व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री करने के उद्देश्य में है। सूचना के बाद त्वरित छापेमारी की गई। जहां पुलिस को देखते ही धंधेबाज भागने का प्रयास किया लेकिन उसे मौके पर ही दबोच लिया गया।
शराब जब्ती
वहीं तलाशी के बाद उसके पास से 200 एमएल की 179 पीस यूपी निर्मित 'बंटी बबली' देसी शराब बरामद हुआ थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त शराब को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गिरफ्तार धंधेबाज से पूछताछ की जा रही है ताकि शराब के स्रोत तथा इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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