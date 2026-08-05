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Siwan News हथियार के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News आंदर के खेढांए हाता टोला में काली मंदिर के पास पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक विशाल कुमार राम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक स्मार्टफोन बरामद किया। युवक से पूछताछ की जा रही है और हथियार के संभावित आपराधिक उपयोग की जांच की जा रही है।

Siwan News हथियार के साथ युवक गिरफ्तार

Siwan News आंदर। थाना क्षेत्र के खेढांए हाता टोला स्थित काली मंदिर के समीप सोमवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान खेढाय हाता टोला के विशाल कुमार राम के रूप में हुई। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाकर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस तथा एक स्मार्टफोन बरामद किया गया। बरामद हथियार व कारतूस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है।

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साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद हथियार का उपयोग किसी आपराधिक घटना में तो नहीं हुआ है या नहीं तथा इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ तो नहीं है। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच में जुटी है। पुलिस गिरफ्तार युवक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया है।

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