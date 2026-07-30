Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सोंधानी गांव में पुलिस ने एक वारंटी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया। वो मंकेश्वर महतो का पुत्र है और उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया।

Siwan News एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

Siwan News भगवानपुर हाट, एसं। थाना क्षेत्र के सोंधानी गांव में मंगलवार की रात पुलिस ने छापेमारी कर एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वारंटी मंकेश्वर महतो का पुत्र दीपक कुमार है। उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट निर्गत हुआ था, जिसपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।