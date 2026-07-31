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Siwan News शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में दो लोगों महेश चौहान और विकास यादव को गिरफ्तार किया। दोनों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया है।

Siwan News शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में दो गिरफ्तार

Siwan News सिसवन। थाना पुलिस ने सिसवन बजार में शराब शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबियों में गभीरार गांव निवासी महेश चौहान और रीठ गांव निवासी विकास यादव शामिल हैं। मेडिकल जांच के बाद दोनों पर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजा गया है।

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