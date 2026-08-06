Siwan News 255.9 लीटर अवैध शराब कारोबार के आरोप में तीन गिरफ्तार, तीन बाइक जब्त

Siwan News सीवान जिले के मैरवा थाना पुलिस ने 255.9 लीटर अवैध शराब के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में राहुल साह, अभिषेक यादव और सुभाष यादव शामिल हैं। पुलिस ने शराब ढोने के लिए उपयोग की गई तीन बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मामला आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दर्ज किया गया है।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले के मैरवा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 255.9 लीटर शराब के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों युवकों में पचरुखी थाना क्षेत्र के वर्तवलिया निवासी राहुल साह उर्फ रामेश्वर साह, मैरवा थाना क्षेत्र के इमलौली निवासी अभिषेक यादव व आंदर थाना क्षेत्र के दहाबारी निवासी सुभाष यादव शामिल हैं। पुलिस ने शराब ढ़ोने में प्रयुक्त तीन बाइक व तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई बताया गया कि मंगलवार की देर रात करीब मैरवा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश की ओर से तीन व्यक्ति अलग-अलग बाइकों पर भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर मैरवा बाजार की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में सकरा-स्याही चेक पोस्ट के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान पुलिस को देखकर तीनों युवकों ने अपनी-अपनी बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बाइकों पर लदे बोरे व गैलन से कुल 255.9 लीटर अवैध शराब बरामद की गई।

कानूनी कार्रवाई इस मामले में मैरवा थाना में बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बरामद शराब के अलावा शराब ढ़ोने में प्रयुक्त तीनों बाइकों व तीन मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है。