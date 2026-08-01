Siwan News नौतन: शराब कांड के फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा
Siwan News नौतन के सरसर गांव में स्थानीय पुलिस ने शराब मामले के फरार प्राथमिक अभियुक्त मुन्ना कुमार को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष जीतमोहन कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और उसे जेल भेज दिया।
Siwan News नौतन,एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने सीवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरसर गांव में सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब कांड के फरार प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष जीतमोहन कुमार ने बताया कि सूचना मिली की थाने में दर्ज उत्पाद अधिनियम के प्राथमिक अभियुक्त मुन्ना कुमार अपने घर आया हुआ है। जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया।
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