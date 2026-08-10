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Siwan News अवैध हथियार के साथ फायरिंग का वीडियो वायरल, प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार से फायरिंग का वीडियो प्रचलित हुआ। पुलिस ने भीम यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की। यह मामला 7 अगस्त 2026 का है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। मामला जांच में है।

Siwan News अवैध हथियार के साथ फायरिंग का वीडियो वायरल, प्राथमिकी

Siwan News महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के मामले में महाराजगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में महाराजगंज थाना में पदस्थ पुलिस पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार ने थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर संबंधित युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है।

घटना का विवरण

आवेदन के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को सरकारी मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग करते हुए वीडियो क्लिप की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले की जांच में वीडियो में फायरिंग करने वाले युवक की पहचान भीम यादव, पिता ननक यादव, साकिन मानपुर, थाना महाराजगंज, जिला सीवान के रूप में बताई गई।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस बल के साथ अधिकारी मानपुर गांव पहुंचे। पुलिस को देखते ही एक युवक घर से निकलकर तेजी से भागने लगा। पुलिस बल ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह गली का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग भी जुट गए। पूछताछ में भागने वाले युवक की पहचान भीम कुमार उर्फ भीम यादव के रूप में की गई।

कानूनी स्थिति

आवेदन में कहा गया है कि अवैध हथियार रखना तथा अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप डालना संज्ञेय अपराध है। पुलिस पदाधिकारी ने भीम कुमार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। मामले में पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

मामले में फायरिंग करने वाले युवक का नाम क्या है?
फायरिंग करने वाले युवक का नाम भीम यादव है।
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