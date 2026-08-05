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Siwan News नौहाखानी के साथ युवाओं ने की जंजीरी मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गोपालपुर के हुसैनगंज प्रखंड में मुस्लमानों ने मंगलवार को चेहल्लुम पर्व पर शांति से जुलूस निकाले। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच, बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी ने मातम करते हुए इमामे हुसैन की याद में कर्बला तक यात्रा की। हुसैनगंज, गोपालपुर, हरिहांस, दरवेशपुर, बघौनी और प्रतापपुर में पर्व सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

Siwan News नौहाखानी के साथ युवाओं ने की जंजीरी मातम

Siwan News गोपालपुर। हुसैनगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में मंगलवार को चेहल्लुम पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला गया। या हुसैन के नारे के साथ जुलूस तय किए गए मार्गों से निकाला गया। सुरक्षा के मद्देनजर हर चौक-चौराहे पर हुसैनगंज थाने की पुलिस चाक चौबंद नजर आ रही थी। थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह द्वारा सभी इलाके की निगरानी की जा रही थी। बच्चे, बड़े व बूढ़े सभी शांतिपूर्ण मातम करते हुए अलम व ताज़िए के साथ कर्बला तक गए जहां इमामे हुसैन रज़ी. की याद में नज़्र पेश किया गया। हुसैनगंज, गोपालपुर, हरिहांस, दरवेशपुर, बघौनी व प्रतापपुर समेत सभी गांव में शांतिपूर्ण पर्व संपन्न हुआ।

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