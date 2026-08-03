Siwan News चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक
Siwan News तरवारा में जीबी नगर थाना परिसर में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने नियमों का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की।
Siwan News तरवारा, एक संवाददाता। जीबी नगर थाना परिसर में रविवार को चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने की। इसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि चेहल्लुम के अवसर पर सभी अखाड़े पूर्व निर्धारित पुराने रूट चार्ट के अनुसार ही निकलेंगे। बिना लाइसेंस किसी भी अखाड़े को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पर्व के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सभी से सहयोग की अपील की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र के कर्बला में लगने वाले उर्स एवं जुलूस मार्ग की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में अब्दुल करीम रिजवी, सोहैल अहमद, रामदुलार वर्मा, इम्तेयाज अहमद, मनंजय सिंह, सुनील कुमार राम, सत्येंद्र कुमार सिन्हा उपस्थित थे।
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