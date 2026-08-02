Siwan News चेहल्लुम पर्व को शांति पूर्वक मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक
Siwan News नौतन में शनिवार को थानाध्यक्ष जितमोहन कुमार की अध्यक्षता में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सभी से अपील की गई कि वे जुलूस निकालें और कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दें। सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
Siwan News नौतन,एक संवाददाता। स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के उद्देश्य थानाध्यक्ष जितमोहन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी से अपील गई की वे शांति, सद्भाव एवं आपसी भाईचारे के माहौल में जुलूस निकालें तथा चेहल्लुम पर्व का पालन करें। कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मौके पर मुरारपट्टी मुखिया हवलदार अंसारी, जेडी आलम,राजा हुसैन,दीनदयाल बिन्द, शंभुनाथ सिंह, गणेश भगत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया कृष्ण प्रसाद,सरपंच तारा कुमार यादव आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।