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Siwan News चेहल्लुम पर्व को शांति पूर्वक मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News नौतन में शनिवार को थानाध्यक्ष जितमोहन कुमार की अध्यक्षता में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सभी से अपील की गई कि वे जुलूस निकालें और कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दें। सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

Siwan News चेहल्लुम पर्व को शांति पूर्वक मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक

Siwan News नौतन,एक संवाददाता। स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के उद्देश्य थानाध्यक्ष जितमोहन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी से अपील गई की वे शांति, सद्भाव एवं आपसी भाईचारे के माहौल में जुलूस निकालें तथा चेहल्लुम पर्व का पालन करें। कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मौके पर मुरारपट्टी मुखिया हवलदार अंसारी, जेडी आलम,राजा हुसैन,दीनदयाल बिन्द, शंभुनाथ सिंह, गणेश भगत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया कृष्ण प्रसाद,सरपंच तारा कुमार यादव आदि उपस्थित थे।

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