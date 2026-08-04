Siwan News चेहल्लुम शांति व सौहार्द के साथ मनाने का लिया संकल्प

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। एमएच नगर थाना परिसर में सोमवार को चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक थानाध्यक्ष राजीव कुमार पटेल की मौजूदगी व अंचलाधिकारी पूनम दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई.बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष ने कहा कि चेहल्लुम आपसी भाईचारे और सद्भाव का पर्व है. इसे सभी लोग मिल-जुलकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जुलूस के दौरान डीजे बजाने, धारदार हथियारों का प्रदर्शन करना वर्जित रहेगा, जुलूस निर्धारित मार्ग एवं प्रशासन द्वारा तय समय के अनुसार ही निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी, बैठक में उपस्थित लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने तथा चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया. इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि नोमान अहमद उर्फ कक्कू, मोहम्मद हामिद खान, सरपंच तौहिद जया, ऋषिदेव साह, छोटे इकबाल, सल्लू खान, मनोज कुमार सहित दर्जनों गणमान्य नागरिक मौजूद थे