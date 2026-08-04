Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News चेहल्लुम शांति व सौहार्द के साथ मनाने का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता।अलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायलअलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायलअलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायल

Siwan News चेहल्लुम शांति व सौहार्द के साथ मनाने का लिया संकल्प

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। एमएच नगर थाना परिसर में सोमवार को चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक थानाध्यक्ष राजीव कुमार पटेल की मौजूदगी व अंचलाधिकारी पूनम दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई.बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष ने कहा कि चेहल्लुम आपसी भाईचारे और सद्भाव का पर्व है. इसे सभी लोग मिल-जुलकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जुलूस के दौरान डीजे बजाने, धारदार हथियारों का प्रदर्शन करना वर्जित रहेगा, जुलूस निर्धारित मार्ग एवं प्रशासन द्वारा तय समय के अनुसार ही निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी, बैठक में उपस्थित लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने तथा चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया. इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि नोमान अहमद उर्फ कक्कू, मोहम्मद हामिद खान, सरपंच तौहिद जया, ऋषिदेव साह, छोटे इकबाल, सल्लू खान, मनोज कुमार सहित दर्जनों गणमान्य नागरिक मौजूद थे

ये भी पढ़ें:Siwan News चेहल्लुम का जुलूस आज : जुलूस समाप्ति तक गुल रहेगी बिजली
ये भी पढ़ें:Kishanganj News: चेहल्लुम पर्व आज, जिला प्रशासन अलर्ट
ये भी पढ़ें:Banka News: चेहल्लुम पर्व को लेकर बौंसी थाना में शांति समिति की बैठक, सौहार्द बनाए रखने की अपील
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।