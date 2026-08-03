Siwan News चेहल्लुम जुलूस में रूट चार्ट व निर्धारित समय का करना होगा पालन
Siwan News महाराजगंज में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीपीओ अमन ने बैठक की अध्यक्षता की और सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी दी। तय समय और रूट के अनुसार जुलूस निकालने का निर्णय हुआ। लोगों ने प्रशासन का सहयोग देने का भरोसा दिया।
Siwan News महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रविवार को महाराजगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता एसडीपीओ अमन ने की। बैठक में एसडीपीओ ने कहा कि चेहल्लुम का जुलूस निर्धारित समय और रूट चार्ट के अनुसार ही निकाला जाएगा। एसडीपीओ ने बताया कि चेहल्लुम के अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। बैठक में मौजूद लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया और आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ चेहल्लुम पर्व मनाने का संकल्प लिया।
बैठक में सीओ जितेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, भाजपा नेत्री सुप्रिया जायसवाल, पूर्व मुखिया रमेश यादव, वार्ड पार्षद हरेंद्र श्रीवास्तव, मनु कुमार सिंह, सेराज आलम उपस्थित थे।
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