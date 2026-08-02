Siwan News चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक
Siwan News हुसैनगंज में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक हुई। बैठक का अध्यक्षता बीडीओ राहुल कुमार, सीओ सरफराज अहमद और थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने की। कई जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की।
Siwan News हुसैनगंज। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सोमवार को हुसैनगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता बीडीओ राहुल कुमार, सीओ सरफराज अहमद तथा थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुखिया राजीव कुमार, नीतीश कुमार, पूर्व मुखिया जुल्फिकार अली, कुमार अनूप, वार्ड पार्षद कमरुद्दीन अंसारी, सरपंच अरमानुल्लाह, बीडीसी जुबैर अहमद आदि उपस्थित थे।
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