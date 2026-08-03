Siwan News शांति समिति की बैठक संपन्न, शांतिपूर्ण आयोजन पर दिया गया जोर
Siwan News दरौली में थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने प्रथम श्रावण सोमवारी व चेहलुम के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए भाईचारा बनाए रखने की अपील की। सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया गया।
Siwan News दरौली, एक संवाददाता। चेहलुम पर्व व श्रावण के प्रथम सोमवारी के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे ने की। इसमें जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों एवं शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में प्रशासन ने सभी से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखते हुए प्रथम श्रावण सोमवारी व चेहलुम मनाने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। बैठक में उपस्थित लोगों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया, ताकि प्रथम सोमवार पूजा व चेहलुम का आयोजन शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
मौके पर एसआई कृष्णा शुक्ला, अभिषेक कुमार, करोम मुखिया देवेंद्र सिंह, मुना तिवारी, अम्बरेश चौबे, भजपा दक्षिणी मण्डल अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्रा, विनोद साह, मोटे सिंह,बृज मोहन बैठा, नाजिर खां थे।
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