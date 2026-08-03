Siwan News सभी धर्म आपसी एकता और भाईचारे के प्रतीक
Siwan News बड़हरिया में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हेतु थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। सीओ मनीष कुमार और थानाध्यक्ष छोटन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी अखाड़ों को पूर्व निर्धारित रूट पर जुलूस निकालने के निर्देश दिए गए। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।
Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रविवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीओ मनीष कुमार एवं थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अपर थानाध्यक्ष कुंदन तिवारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि सभी लाइसेंसी अखाड़े निर्धारित समय और पुराने रूट के अनुसार ही जुलूस निकालेंगे। तीन अगस्त की रात जुलूस निकलेगा, जबकि चार अगस्त को पहलाम होगा। संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी तथा अखाड़ों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। पहलाम के दौरान वाहनों के रूट में बदलाव की मांग पर भी चर्चा हुई।
सीओ मनीष कुमार ने कहा कि सभी धर्म भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।