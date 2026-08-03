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Siwan News सभी धर्म आपसी एकता और भाईचारे के प्रतीक

By Hindustan | Bureau
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Siwan News बड़हरिया में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हेतु थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। सीओ मनीष कुमार और थानाध्यक्ष छोटन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी अखाड़ों को पूर्व निर्धारित रूट पर जुलूस निकालने के निर्देश दिए गए। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।

Siwan News सभी धर्म आपसी एकता और भाईचारे के प्रतीक

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रविवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीओ मनीष कुमार एवं थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अपर थानाध्यक्ष कुंदन तिवारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि सभी लाइसेंसी अखाड़े निर्धारित समय और पुराने रूट के अनुसार ही जुलूस निकालेंगे। तीन अगस्त की रात जुलूस निकलेगा, जबकि चार अगस्त को पहलाम होगा। संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी तथा अखाड़ों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। पहलाम के दौरान वाहनों के रूट में बदलाव की मांग पर भी चर्चा हुई।

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सीओ मनीष कुमार ने कहा कि सभी धर्म भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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