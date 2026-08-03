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Siwan News भैया-बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावक गोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान। शहर के विजयहाता स्थित महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर में सातवीं कक्षा के सभी खंडों की अभिभावक गोष्ठी रविवार को हुई। आचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह ने अभिभावक गोष्ठी की महत्ता व उपादेयता पर प्रकाश...

Siwan News भैया-बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावक गोष्ठी

Siwan News सीवान। शहर के विजयहाता स्थित महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर में सातवीं कक्षा के सभी खंडों की अभिभावक गोष्ठी रविवार को हुई। आचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह ने अभिभावक गोष्ठी की महत्ता व उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए इसे भैया-बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। प्रभारी प्राचार्य डॉ. आशुतोष कुमार ने विद्यालय का पक्ष रखते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि विद्यालय प्रबंधन व व्यवस्था सभी सुझावों पर बिन्दुवार विचार करेगा। सीवान विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार राम ने अभिभावकों को बच्चों के स्क्रीन टाइम को घटाने व ग्रीन टाइम को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। मंच संचालन आचार्य प्रवीण चन्द्र मिश्र ने किया।

गोष्ठी में डॉ. कुमार विजय रंजन, अखिलेश श्रीवास्तव, आचार्या माधवी लता, शालिनी श्रीवास्तव, कुमारी सुमन, आचार्य मुरली मनोहर मिश्र, विजय श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

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