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Siwan News पेपरलेस व्यवस्था के पहले दिन दरौली निबंधन कार्यालय में नहीं हुई एक भी रजिस्ट्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने के पहले दिन कोई भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। निबंधन के लिए आए लोगों ने डीड पेपर नहीं मिलने पर बैंक में चालान जमा नहीं किया, जिससे कार्यालय में सन्नाटा छा गया। कातिबों ने नई व्यवस्था में तकनीकी समस्याएं की बात की, जिससे रजिस्ट्री नहीं हो सकी।

Siwan News पेपरलेस व्यवस्था के पहले दिन दरौली निबंधन कार्यालय में नहीं हुई एक भी रजिस्ट्री

Siwan News दरौली, एक संवाददाता। दरौली अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने के पहले दिन एक भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। नई व्यवस्था को लेकर कातिबों ने सहयोग नहीं किया, वहीं रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों ने डीड पेपर नहीं मिलने की सूचना पर बैंक में चालान जमा नहीं किया। इसके कारण पूरे दिन कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा और कोई भी दस्तावेज निबंधित नहीं हो सका।

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नई व्यवस्था के विरोध में

रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों का आरोप था कि डीड पेपर नहीं मिलने के कारण वे अपने दस्तावेज तैयार नहीं करा सके। वहीं, कातिबों का कहना है कि नई पेपरलेस व्यवस्था में कई तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याएं हैं, जिनका समाधान किए बिना काम करना मुश्किल है। लोग डीड खोजते है। जब डीड नहीं मिलेगा तब रजिस्ट्री कैसे कराएंगे। इसी कारण उन्होंने नई व्यवस्था का विरोध करते हुए कार्य में सहयोग नहीं किया। रजिस्ट्री नहीं होने से दूर-दराज से पहुंचे खरीदारों और विक्रेताओं को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा।

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सरकारी मांग

दरौली दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष गोपीलाल सहाय ने कहा की सरकार अन्य राज्यों की तरह निबंधन विभाग से नई व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने तथा डीड पेपर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दरौली में पेपरलेस रजिस्ट्री का पहले दिन क्या हुआ?
दरौली अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने के पहले दिन एक भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी।
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