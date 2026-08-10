Siwan News रघुनाथपुर में पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल
Siwan News रघुनाथपुर में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। संभावित प्रत्याशी गांवों में संपर्क साधने लगे हैं और आरक्षण में बदलाव को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। कई पंचायतों में पुराने राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं।
Siwan News रघुनाथपुर। पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। संभावित प्रत्याशी गांवों में लोगों से संपर्क साधने में जुटे हैं। आरक्षण व्यवस्था में संभावित बदलाव को लेकर भी पंचायत स्तर पर चर्चा शुरू हो गयी है। कई पंचायतों में पुराने राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना जतायी जा रही है। संभावित प्रत्याशी अपने-अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी चुनावी तैयारियों को लेकर गतिविधियां बढ़ने लगी हैं।
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