Siwan News पंचायत समिति की बैठक में लंबित कामकाज को लेकर हुई चर्चा

Siwan News गुठनी में पंचायत समिति की बैठक में जन कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा हुई। मुखियाओं ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से सहयोग की मांग की। बैठक में भी अनियमितताएँ और जन स्वास्थ्य विषयों पर तीखी बहस हुई। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया।

Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में बुधवार की दोपहर पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख विंध्यवासिनी नारायण सिंह ने की। बैठक की शुरुआत होते ही जनकल्याणकारी मुद्दे सदन में सबसे अधिक चर्चा में रहे। इसमें प्रखंड के टंडवा पंचायत के मुखिया अमित चतुर्वेदी ने यह कहते हुए मुद्दा उठाया की पंचायत समिति की 5 साल में हुई बैठक में लगातार प्रश्न करने और समस्याओं को बताने के बावजूद किसी भी बिंदु पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसपर बीडीओ नवनीत नमन और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी कुमार कार्तिकेन ने इस मुद्दे की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन सदन को दिया।

समस्याओं के समाधान की माँग वहीं सोहगरा पंचायत के मुखिया रंजीत कुशवाहा द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की छत पर जल जमाव के होने का मुद्दा सदन में उठाया और बताया कि इस तरह की लापरवाही से पूरी बिल्डिंग कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पंचायती राज पदाधिकारी कुमार कार्तिकेन ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया। पड़री पंचायत के मुखिया ललन राय द्वारा पंचायत को मिलने वाली राशि के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया और बताया कि इस राशि के ना आने से कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जतौर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र का कहीं दूसरे स्कूल में मर्ज को लेकर भी मुद्दा जोर से उठाया गया और इसके त्वरित समाधान की बात सदन को कहा गया। सोहगरा पंचायत के मुखिया रंजीत कुशवाहा द्वारा 2016 से 20210तक के रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध न होने का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाया गया।

अनियमितताओं पर सवाल पैक्स में अनिमियता और जन आरोग्य में निकासी पर हुई तीखी नोंकझोक प्रखण्ड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में बुधवार को हुए पंचायत समिति की बैठक में उस समय गहमागहमी रही। जब टड़वा खुर्द पंचायत के मुखिया अमित चतुर्वेदी ने जन आरोग्य समिति से 30 हजार की निकासी का मुद्दा उठाया। और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शब्बीर अख्तर से इसके बारे में पूछा। जवाब में डॉ शब्बीर अख्तर ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा निकासी की जा सकती है। फिर मुखिया अमित चतुर्वेदी ने कहा कि मुखिया को आखिर समिति में किस बात के लिए रखा गया है। सोहगरा पंचायत में पैक्स में अनिमियता का मामला आते ही हंगामा हो गया। मुखिया रणजीत कुशवाहा ने बताया कि 558 किसानों द्वारा इसके लिए कई बार आवेदन दिया गया। पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक पर भी कई सवाल पूछे गए। बीसीओ चिंतेश बैठा ने बताया कि आने वाले दिनों में कई लोग जांच के घेरे में हैं। उनपर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले दिनों में जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कि जाएगी। बैठक में सीओ डॉ विकास कुमार, मुखिया नवमीला, मुखिया विजय सिंह, रवींद्र प्रसाद, कुंवर विश्वकर्मा आदि मौजूद थे।