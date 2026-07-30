Siwan News जिले के नौ पैक्सों में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।रघुनाथपुर समेत सात प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति में चुनाव की तैयारी शुरूजिले के सात प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है।...
Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के गुठनी प्रखंड के सोनहुला पैक्स, दरौंदा के करसौत, दरौली के बलहु, बड़हरिया के चौकी हसन, दीनदयालपुर, भोपतपुर, माधोपुर, रसूलपुर व सुंदरपुर पैक्स में आगामी पैक्स चुनाव की विधिवत प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई।
चुनाव की अधिसूचना
जिले के 9 पैक्स में होने वाले चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के संयुक्त सचिव क्यूम अंसारी ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही संबंधित पैक्सों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बहरहाल, नौ पैक्सों में होने चुनाव में लिए मतदान 1 सितंबर को होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के उपरांत मतगणना होगी। इससे पूर्व 3 अगस्त को निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र ई 1 में सूचना का प्रकाशन करेंगे। नामांकन 19 व 20 अगस्त को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 21 व 22 अगस्त को जबकि 25 अगस्त को नाम वापसी व चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा।
आरक्षण एवं आचार संहिता
पैक्स चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी। डीसीओ सौरभ कुमार ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण लागू नहीं रहेगा। संबंधित पैक्सों में प्रबंध समिति में एससी-एसटी के लिए दो, पिछड़ा वर्ग के लिए दो व अति पिछड़ा वर्ग के लिए दो पद आरक्षित होंगे। इनमें 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने बताया कि पैक्स चुनाव के लिए प्रमंडलीय आयुक्त पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे.
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