Siwan News जिले के नौ पैक्सों में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के गुठनी प्रखंड के सोनहुला पैक्स, दरौंदा के करसौत, दरौली के बलहु, बड़हरिया के चौकी हसन, दीनदयालपुर, भोपतपुर, माधोपुर, रसूलपुर व सुंदरपुर पैक्स में आगामी पैक्स चुनाव की विधिवत प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई।

चुनाव की अधिसूचना

जिले के 9 पैक्स में होने वाले चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के संयुक्त सचिव क्यूम अंसारी ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही संबंधित पैक्सों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बहरहाल, नौ पैक्सों में होने चुनाव में लिए मतदान 1 सितंबर को होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के उपरांत मतगणना होगी। इससे पूर्व 3 अगस्त को निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र ई 1 में सूचना का प्रकाशन करेंगे। नामांकन 19 व 20 अगस्त को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 21 व 22 अगस्त को जबकि 25 अगस्त को नाम वापसी व चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा।