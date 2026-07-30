Siwan News गोपालगंज व बरौली से आने वाले वाहन जामो होकर गुजरेंगे

Siwan News जामो बाजार को जाम से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नए यातायात रूट प्लान की घोषणा की गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक लागू होगी, जिससे स्थानीय व्यापार और बाजार गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत वाहनों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय दुकानदारों को अधिक ग्राहकों की उम्मीद है।

Siwan News जामो, एक प्रतिनिधि। बड़हरिया बाजार को जाम से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लागू किए जा रहे नए यातायात रूट प्लान से जामो बाजार और आसपास के लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। 1 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक लागू होने वाली नई व्यवस्था के तहत गोपालगंज और बरौली की ओर से आने वाले वाहन जामो होते हुए तरवारा मार्ग से अपने गंतव्य तक जाएंगे। इससे जामो बाजार में वाहनों और यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक असर स्थानीय व्यापार और बाजार की गतिविधियों पर पड़ सकता है। नई यातायात व्यवस्था के लागू होने से जामो बाजार के दुकानदारों को अधिक ग्राहक मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय व्यापार गतिविधियों पर प्रभाव जामो होकर गुजरने वाले वाहन चालक और यात्री बाजार में चाय-नाश्ता, भोजन, किराना, फल-सब्जी, दवा, पेट्रोल, वाहन मरम्मत तथा अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों के कारोबार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जामो होकर वाहनों की नियमित आवाजाही बढ़ने से बाजार की पहचान भी व्यापक स्तर पर होगी। आसपास के गांवों के लोगों को आने-जाने के लिए अधिक वाहनों की सुविधा मिल सकती है। साथ ही जामो बाजार में परिवहन और यातायात से जुड़े छोटे रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।

यातायात व्यवस्था में सुधार नए रूट प्लान के अनुसार जामो और तरवारा की ओर से गोपालगंज, सीवान एवं बरौल जाने वाले सभी वाहन पोस्ट ऑफिस रोड होते हुए थाना चौक मार्ग से गुजरेंगे। इससे जामो बाजार का विभिन्न प्रमुख मार्गों से संपर्क और अधिक मजबूत होगा तथा लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सकती है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के तहत नए यातायात रूट प्लान को लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बड़हरिया बाजार में लगने वाले जाम को कम करना और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग, सांकेतिक बोर्ड, बैनर लगाने और जरूरत के अनुसार पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और आम नागरिकों से निर्धारित मार्ग का पालन करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से जामो बाजार की व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलेगी और क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।