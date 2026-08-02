Siwan News शिक्षा व शिक्षकों को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे संगठन के पदाधिकारी

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीवान सदर प्रखंड के भंटा पोखर स्थित शहीद जगदेव बालिका उच्च विद्यालय परिसर में बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ की...

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीवान सदर प्रखंड के भंटा पोखर स्थित शहीद जगदेव बालिका उच्च विद्यालय परिसर में बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में महासंघ की मजबूती व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की शैक्षणिक प्रणाली व समस्याओं पर चर्चा की गई।

नई जिला कार्यकारिणी का गठन इसके साथ ही बैठक में सर्वसम्मति से संगठन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसके तहत बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई का जिलाध्यक्ष पारस नाथ प्रसाद को बनाया गया। अरविंद कुमार सिंह व मीना कुशवाहा को उपाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। अरविंद कुमार कुशवाहा को सचिव, पूनम मिश्रा को उप सचिव, दिनेश सिंह को कोषाध्यक्ष जबकि सत्य नारायण ठाकुर को प्रदेश प्रतिनिधि चुना गया।

संगठन की मजबूती जिला कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से 20 शिक्षकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अंगवस्त्र और फूल-माला पहनाकर स्वागत शिक्षक नेता प्रो. जयराम यादव ने किया। उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा व शिक्षकों को मजबूत करने के लिए संगठन के नवर्निवाचित सदस्य कार्य करेंगे। उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पारस नाथ प्रसाद ने शिक्षक व कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि संगठन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से कार्य करेगा। उन्होंने सभी सदस्यों से संगठन को और अधिक मजबूत करने व एकजुट होकर शिक्षा व कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर काम करने की अपील की।

बैठक में मौजूद सदस्य बैठक में इमामुल हक अंसारी, वैद्यनाथ पांडेय, रामप्रवेश सिंह, आशुतोष सिंह, सुशील सिंह, देव कुमार राय समेत शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित थे।