Siwan News मुझवनिया झरही नदी में महिला का शव बरामद
Siwan News दरौली के मुझवनिया गांव के पास झरही नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Siwan News दरौली,एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के मुझवनिया गांव के समीप झरही नदी में शुक्रवार की देर शाम में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नदी में शव देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दरौली थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से शव को नदी से बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। काफी प्रयास के बावजूद समाचार लिखे जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।
थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे ने बताया कि महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के थाना क्षेत्रों को भी सूचना दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है।
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