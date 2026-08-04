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Siwan News मैरवा में रेल ट्रैक पर मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News मैरवा के विजयीपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव के पास उत्तर प्रदेश के आधार कार्ड और पैन कार्ड मिले, लेकिन पहचान में आयोग्यताएं आ रहीं हैं।

Siwan News मैरवा में रेल ट्रैक पर मिला युवक का शव

Siwan News मैरवा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के विजयीपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव पुलिस को मिला है। ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के किनारे शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। एएसआई संदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया। शव के पास से उत्तर प्रदेश का एक आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है। शुरुआती तौर पर पुलिस को मृतक के पहचान पत्र होने की आशंका थी। फोटो का मिलान करने पर यह स्पष्ट हुआ कि दस्तावेज में दर्ज व्यक्ति और मृतक अलग है।

पुलिस ने बरामद दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान का प्रयास कर रही है। लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो सकी है। शव को सुरक्षित सीवान सदर अस्पताल के शवगृह में रखा गया है।

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